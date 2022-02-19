Йоханнес Клебо всю ночь не спал, у него ротавирусная инфекция

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо в преддверии масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Про Клебо. Он всю ночь не спал, у него какая-то ротавирусная инфекция. Об этом сообщает коллега Дмитрий Смирнов из Норвегии. Оказывается, он всю ночь не спал и провёл в известном месте эту самую ночь. Да, вот так вот. И если бы было 50 км, он бы не вышел на старт как раз по причине болей в животе», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
- 19 февраля 2022
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