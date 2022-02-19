Панжинский объяснил провал Клебо в лыжном масс-старте на 30 км на Олимпиаде

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский объяснил провал норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном масс-старте на 30 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Напомним, Клебо сошёл с дистанции на 20-м километре.

«Дистанция даже в 30 километров — очень сложная. Мы видели, что в скиатлоне Клебо было тяжело. И тут такие длинные дистанции с тяжёлыми подъёмами и скольжением в холод. На этой Олимпиаде они Клебо не дались — по этой причине бросил бежать и сошёл. Видимо, подумал, что не было смысла морозиться, страдать и мучиться на этом холодном ветру. Решил поберечь своё здоровье, раз не борется за медаль», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.