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Крянин — о масс-старте: россияне доказали, что они сильнейшие — холодом их не запугать

Крянин — о масс-старте: россияне доказали, что они сильнейшие — холодом их не запугать
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление российских лыжников в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Мы привыкли тренироваться в такую погоду. У нас в основном все с Сибири, такими погодными условиями и холодом ребят не запугать. В детстве в такую погоду только начинали шапку надевать (смеётся). Мороз — преимущество наших ребят.

Ребята просто шикарны: они задавали темп — Саша задавал, а ребята не отставали. Отличная гонка для нашей команды. Поздравляю Елену Валерьевну, которая собрала такую команду, подбирает для ребят дистанции и всё, что им необходимо для борьбы. Наши парни доказывали, что они сильнейшие!» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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