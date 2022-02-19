Александр Большунов посвятил жене победу в усечённом марафоне на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кому посвятил победу в заключительной гонке Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) – 30-километровом масс-старте свободным стилем.
«Хочу сказать спасибо нашей команде. Спасибо сервису, они отработали Игры на 150%. Я перед ними преклоняюсь! Лыжи работали идеально! Хочу сказать спасибо тренерам, своему тренеру Юрию Викторовичу.
Хочу родным и близким сказать спасибо, что переживают и поддерживают. И своей жене Ане — у неё через несколько дней день рождения. Эту медаль я посвящаю ей!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».
Женой Большунова является бывшая российская лыжница Анна Жеребятьева (Большунова).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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