Александр Большунов посвятил жене победу в усечённом марафоне на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кому посвятил победу в заключительной гонке Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) – 30-километровом масс-старте свободным стилем.

«Хочу сказать спасибо нашей команде. Спасибо сервису, они отработали Игры на 150%. Я перед ними преклоняюсь! Лыжи работали идеально! Хочу сказать спасибо тренерам, своему тренеру Юрию Викторовичу.

Хочу родным и близким сказать спасибо, что переживают и поддерживают. И своей жене Ане — у неё через несколько дней день рождения. Эту медаль я посвящаю ей!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

Женой Большунова является бывшая российская лыжница Анна Жеребятьева (Большунова).

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