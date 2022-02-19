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Йоханнес Клебо: я больше сидел в туалете, чем спал

Йоханнес Клебо: я больше сидел в туалете, чем спал
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в преддверии масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Я почти не спал. Боролся с желудком, с которым проблемы. Я больше сидел в туалете, чем спал», — приводит слова Клебо Aftenposten.

Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. На третьем месте — норвежец Симен Хегстад Крюгер.

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