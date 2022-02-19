Россиянин Александр Большунов продлил серию до девяти олимпийских гонок с медалью подряд.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали взял в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

На ОИ-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Большунов завоевал бронзу в личном спринте и три серебра – в эстафете, командном спринте и марафоне.

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