Александр Большунов продлил серию до девяти олимпийских гонок с медалью подряд
Поделиться
Россиянин Александр Большунов продлил серию до девяти олимпийских гонок с медалью подряд.
Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали взял в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
На ОИ-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Большунов завоевал бронзу в личном спринте и три серебра – в эстафете, командном спринте и марафоне.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:48
-
12:47
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
12:37
-
12:36
-
12:35
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:18
-
12:16
-
12:13
-
12:13
-
12:12
Партнерский контент