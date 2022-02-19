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Бельгиец Свингс выиграл мужской конькобежный масс-старт на ОИ. Алдошкин — пятый

Бельгиец Свингс выиграл мужской конькобежный масс-старт на ОИ. Алдошкин — пятый
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Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал олимпийским чемпионом Пекина в масс-старте. Серебряная медаль досталась корейцу Чхун Чжэ Вону. Бронзу взял Ли Сын Хун.

Российский конькобежец Даниил Алдошкин занял пятую позицию, показав время 7.47,59.

Отметим, что Барт Свингс завоёвывал серебряную медаль Игр в Пхёнчхане в этой же дисциплине.

Олимпийские игры. Пекин, Китай. Финал
Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт

1. Барт Свингс (Бельгия)
2. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея)
3. Ли Сын Хун (Южная Корея)
4. Джой Мантиа (США)
5. Даниил Алдошкин (Россия)
6. Рёсуке Цутия (Япония)
7. Ливио Венгер (Швейцария)
8. Сейтаро Итинохе (Япония)
9. Йоррит Бергсма (Нидерланды)
10. Габриэль Одор (Австрия)

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Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
19 февраля 2022, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Барт Свингс
Бельгия
63
2
Чхун Чжэ Вон
Южная Корея
40
3
Ли Сын Хун
Южная Корея
20
Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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