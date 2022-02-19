Норвежский эксперт оценил итоги Олимпиады для Йоханнеса Клебо

Эксперт норвежского телеканала NRK Тургейр Бьорн поделился мнением о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Клебо сегодня отцепился и пошёл один. Тяжёлое начало Олимпиады и тяжёлый конец для Йоханнеса. Но всё то, что между ними, было хорошо. Хотя это был не тот марафон, не та гонка, которую он себе представлял», — приводит слова Бьорна NRK.
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
На этой Олимпиаде Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу. Норвежец — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.
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