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Норвежский эксперт оценил итоги Олимпиады для Йоханнеса Клебо

Норвежский эксперт оценил итоги Олимпиады для Йоханнеса Клебо
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Эксперт норвежского телеканала NRK Тургейр Бьорн поделился мнением о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Клебо сегодня отцепился и пошёл один. Тяжёлое начало Олимпиады и тяжёлый конец для Йоханнеса. Но всё то, что между ними, было хорошо. Хотя это был не тот марафон, не та гонка, которую он себе представлял», — приводит слова Бьорна NRK.

Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

На этой Олимпиаде Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу. Норвежец — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.

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