Клебо: это не та концовка Олимпиады, на которую я рассчитывал

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился эмоциями от заключительного выступления на Олимпийских играх в Пекине.
«Я решил стартовать только после того, как марафон укоротили до 30 км. Подумал так: «Окей, хотя бы попробую и посмотрю, что будет». Ничего из этого не получилось. Это не та концовка, на которую я рассчитывал. Но это жизнь», — сказал Клебо после гонки.
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. На третьем месте — норвежец Симен Хегстад Крюгер.
- 19 февраля 2022
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:49
-
12:48
-
12:47
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
12:37
-
12:36
-
12:35
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:18
-
12:16
-
12:13
-
12:13
-
12:12