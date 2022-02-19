Иван Якимушкин рассказал об ошибке норвежца Крюгера в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал завоевание серебряной медали в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграл его соотечественник Александр Большунов. Бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

«Условия были сложные для всех. Серебро остаётся серебром независимо от погодных условий. Погода внесла свои коррективы, нужно было экономиться по ходу гонки, потому что иногда ветра дули. Я старался глубоко не проваливаться внутрь, но в то же время не хотел идти лидером из-за сильного ветра. Зачастую приходится работать впереди сложнее, чем сзади.

Крюгеру было тяжело. Я видел, что он переобулся, и Саня задал темп. Думаю, он подустал, пока возвращался в пелотон. Это его ошибка. Наше золото и серебро», — сказал Якимушкин в эфире телеканала «Россия 1».

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