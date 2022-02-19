Крянин — о Большунове: горжусь за Сашку! Он король лыж и просто лучший!

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин восхитился выступлением Александра Большунова на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я горжусь за Сашку! У Большунова три золотые медали! Он — король лыж и просто лучший! Есть и медаль в эстафете, где чуть-чуть не хватило до золота, но там не всё зависело от Большунова.
Якимушкин — красавец! Абсолютно достоин серебра. Мальцев молодец, четвёртое место — тоже достойно. Но мог потерпеть, и тогда было бы повторение Сочи. Мальцев мог бы решить вопрос на финишной прямой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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