Крянин — о Большунове: горжусь за Сашку! Он король лыж и просто лучший!

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин восхитился выступлением Александра Большунова на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я горжусь за Сашку! У Большунова три золотые медали! Он — король лыж и просто лучший! Есть и медаль в эстафете, где чуть-чуть не хватило до золота, но там не всё зависело от Большунова.

Якимушкин — красавец! Абсолютно достоин серебра. Мальцев молодец, четвёртое место — тоже достойно. Но мог потерпеть, и тогда было бы повторение Сочи. Мальцев мог бы решить вопрос на финишной прямой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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