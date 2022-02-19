Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках
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Российский лыжник Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих Играх.
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +5,5
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0
4. Артём Мальцев (Россия) +10,7
5. Сьюр Рёте (Норвегия) +15,8
6. Денис Спицов (Россия) +26,2.
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