Журова: теперь Большунов может говорить: «Зовите меня царь, просто царь»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Сегодняшняя гонка по эмоциям, накалу и скоростям напомнила шорт-трек или ски-кросс — когда люди на огромной скорости разрабатывают в голове быстро меняющиеся схемы, кто за кем встанет, кто куда побежит. И всё это на небольшом круге с сокращённой дистанцией. Должна была быть «терпёжка», а вышло, что «скорость».

Саша справился со своей задачей: обыграл всех не только физически, но и тактически. При этом он поглядывал назад, понимал, что дальше будет делать. У Саши был такой продуманный бег — просто что-то с чем-то! Поэтому я назвала его, как уже предлагали болельщики, «царь лыж». Теперь Саша может говорить: «Зовите меня царь, просто царь», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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