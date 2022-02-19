Губерниев: Клебо жалко, он всю ночь провёл на толчке. Но это была не его гонка

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сходе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Клебо жалко, он всю ночь провёл на толчке. Бывает, сошёл. Ничего страшного. Это была не его гонка.



Решение организаторов сократить дистанцию было за норвежцев. Но мы доказали, что готовы бороться в любых условиях. Хотя изначально наши, норвежские и китайские тренеры были за то, чтобы бежать «полтинник», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.