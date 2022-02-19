Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российская конькобежка Голубева упустила шанс на медаль ОИ, упав на финише масс-старта

Российская конькобежка Голубева упустила шанс на медаль ОИ, упав на финише масс-старта
Комментарии

Российская конькобежка Елизавета Голубева лишилась шанса на олимпийскую медаль, упав на финишном круге женского масс-старта на Играх в Пекине (Китай). Во время ускорения на последних метрах дистанции россиянка врезалась в конёк японской спортсменки и на большой скорости не смогла удержать равновесие.

Победительницей масс-старта стала представительница Нидерландов Ирене Схаутен, это её третье золото Игр в Пекине. Серебро завоевала канадка Ивани Блонден. Бронза досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде.

Напомним, ранее Голубева была допущена до финала женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на то что упала в полуфинальном заезде и не попала в квалификационную восьмёрку лучших.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
19 февраля 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Ирене Схаутен
Нидерланды
60
2
Ивани Блонден
Канада
40
3
Франческа Лоллобриджида
Италия
20
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022