Российская конькобежка Голубева упустила шанс на медаль ОИ, упав на финише масс-старта

Российская конькобежка Елизавета Голубева лишилась шанса на олимпийскую медаль, упав на финишном круге женского масс-старта на Играх в Пекине (Китай). Во время ускорения на последних метрах дистанции россиянка врезалась в конёк японской спортсменки и на большой скорости не смогла удержать равновесие.

Победительницей масс-старта стала представительница Нидерландов Ирене Схаутен, это её третье золото Игр в Пекине. Серебро завоевала канадка Ивани Блонден. Бронза досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде.

Напомним, ранее Голубева была допущена до финала женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на то что упала в полуфинальном заезде и не попала в квалификационную восьмёрку лучших.

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