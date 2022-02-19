Губерниев: Большунов — очевидный знаменосец на закрытие Игр. Он будет много где флаг нести
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российский лыжник Александр Большунов должен нести флаг на закрытии Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).
«Якимушкин — огромный молодец, наследник Прокуророва. Большунов — знаменосец на закрытие Игр, это очевидно. Других вариантов нет. Думаю, он много где теперь будет флаг нести», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Александр Большунов завоевал на Олимпийских играх — 2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
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