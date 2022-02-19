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Легков: вся команда — короли! А главный король лыж — Александр Большунов

Легков: вся команда — короли! А главный король лыж — Александр Большунов
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился эмоциями от итогов масс-старта свободным стилем на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Мы тут все празднуем! Вся команда — короли! Просто супервыступление. А главный король лыж — Александр Большунов», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Масс-старт
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +5,5.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.
4. Артём Мальцев (Россия) +10,7.
6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

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