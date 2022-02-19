Бородавко: Клебо поставил ультиматум, и норвежцы смогли продавить сокращение марафона

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто повлиял на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«Со стороны норвежской делегации поступило предложение по сокращению дистанции, поскольку Клебо поставил ультиматум, если в такую погоду будет 50 км, он не побежит. Он — один из фаворитов, и они смогли продавить сокращение дистанции, что изначально было не в нашу пользу. Гонка показала, что наши ребята очень хорошо готовы. Первое и второе место, четвёртое место Мальцева — это серьёзное преимущество.

Всё равно Клебо в масс-стартах является одним из самых лучших гонщиков, и мы помним прошлый год, чемпионат мира и гонку на 50 км, где он был явным фаворитом.

Тактика примерно одна на масс-старте, но погодные условия очень серьёзно вмешались, потому что убежать и работать одному против ветра – это всегда очень тяжело. Поэтому спортсмены сами определяли свою тактику. На Олимпийских играх к нашему сервису нет ни одной претензии. На каждой гонке лыжи работали великолепно», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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