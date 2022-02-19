Журова призвала похвалить Клебо после снятия норвежца в масс-старте на 30 км на ОИ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о норвежском лыжнике Йоханнесе Хёсфлоте Клебо.
«По поводу Клебо могу сказать: он очень крутой лыжник. Пусть его будут ругать тренеры, болельщики и норвежские СМИ, а мы будем хвалить и говорить, какой он молодец что дал возможность Саше Большунову спокойненько бежать. Пусть теперь норвежцы обсуждают, что он кому-то не дал места в команде, не дал попытаться выиграть медаль. Главное, без этих разговоров, что вот если бы Клебо доехал до финиша… Он не доехал до него. Пусть его норвежцы ругают, а мы не будем это делать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
- 19 февраля 2022
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