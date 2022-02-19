Журова считает, что Большунов должен стать знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022

Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине, российский лыжник Александр Большунов должен стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады.

«Большунова обязательно надо сделать знаменосцем сборной на закрытии Олимпиады. Я говорила об этом в самом начале — Саша был достоин нести знамя на открытии. Но я говорила, что он сначала должен завоевать свои медали, а потом уже с большим количеством наград идти с флагом на закрытии. Я практически уверена, что на закрытии он понесёт наш флаг», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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