«Своё слово сказал желудок». Клебо — о причине неудачи в олимпийском марафоне

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо назвал причину своей неудачи в олимпийском марафоне на Играх в Пекине (Китай).

«Я подумал, что буду сожалеть, если заранее сдамся и даже не попробую пройти гонку. Но сейчас стою здесь, понимая, что ничего не получилось. Это грустно. Причина — моё тело просто отказывалось работать. Ещё более обидно из-за того, что я чувствовал, как моя форма становится всё лучше и лучше. И я, на самом деле, чувствовал, что у меня хороший запас энергии для сегодняшней гонки. Но потом своё слово сказал желудок, так что я был очень далёк от того, чтобы дойти до финиша. Что есть, то есть. Нужно взять с собой хорошее. Я провёл хороший турнир. Полагаю, один из лучших. Заберу это с собой», — сказал Клебо после гонки.

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