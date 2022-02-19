«Красавцы, короли лыж, чемпионы!» Валуев — о результате российских лыжников в масс-старте

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о выступлении российских лыжников в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«Большунов! Золото в масс-старте! Трёхкратный олимпийский чемпион! Серебро забирает Якимушкин. Плюс две медали в предпоследний день Олимпиады! Красавцы, короли лыж, чемпионы!» — написал Валуев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Николая Валуева в «Инстаграме».

Напомним, победу по итогам масс-старта одержал Александр Большунов, вторым стал Иван Якимушкин, тройку лучших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер. Артём Мальцев и Денис Спицов финишировали четвёртым и шестым соответственно.