Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Красавцы, короли лыж, чемпионы!» Валуев — о результате российских лыжников в масс-старте

«Красавцы, короли лыж, чемпионы!» Валуев — о результате российских лыжников в масс-старте
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о выступлении российских лыжников в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Большунов! Золото в масс-старте! Трёхкратный олимпийский чемпион! Серебро забирает Якимушкин. Плюс две медали в предпоследний день Олимпиады! Красавцы, короли лыж, чемпионы!» — написал Валуев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Николая Валуева в «Инстаграме».

Напомним, победу по итогам масс-старта одержал Александр Большунов, вторым стал Иван Якимушкин, тройку лучших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер. Артём Мальцев и Денис Спицов финишировали четвёртым и шестым соответственно.

Новость по теме
Зимятов: сокращение 50 км продавили норвежцы. Но Большунов всё равно бы выиграл
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022