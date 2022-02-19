Александр Большунов: думаю, сегодня мы могли бы проехать 50 км

Российский лыжник Александр Большунов подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Пять медалей, три золота — это что-то невероятное, потому что перед сезоном я ставил цель завоевать две золотые медали, а у меня их сейчас три. Я безумно счастлив, эмоции переполняют. Выиграть все эти медали очень круто, ещё и в каждой гонке, в которой я выступал.

Утром погода была хуже. Ветер был сильнее, а температура ниже. Когда мы начали гонку, стало получше. Думаю, мы могли бы проехать 50 км. Могу лишь сказать, что для меня тяжёлые условия только в плюс. Чем они тяжелее, тем мне легче», — сказал Большунов после гонки.

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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