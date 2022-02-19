Мама Якимушкина: бегала по дому, пока не позвонила дочь: «Включай — Ваня финиширует!»

Наталья Якимушкина, мама российского лыжника Ивана Якимушкина, поделилась эмоциями от выступления сына в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине (Китай). Напомним, Якимушкин стал серебряным призёром в этой гонке.
«Вы знаете, сегодня я впервые в жизни не включила телевизор и не проверила позиции ни на одной отсечке. Пока не позвонила дочь и не сказала: «Мама, включай — он финиширует!» я не приближалась к телевизору.
Я сегодня бегала по дому. Вообще не смотрела гонку первый раз за всю карьеру сына. Решила не смотреть и не передавать Ване своё волнение. Было очень тяжело пробегать такое количество времени в неведении, но я сегодня это выдержала! А Иван выдержал эту гонку! Молодец, я за него очень рада!» — сказала Якимушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 февраля 2022
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