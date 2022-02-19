Большунов дождался последнего финиширующего лыжника в марафоне ОИ-2022 и обнялся с ним
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Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов дождался последнего финишировавшего лыжника в марафоне на Играх в Пекине (Китай).
Им стал грек Апостолос Ангелис, который пересёк финишную черту через 22 минуты после Большунова.
Александр поприветствовал греческого спортсмена и обнялся с ним.
Напомним, Большунов завоевал золото олимпийского масс-старта на 28,4 км. Александр вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках. Серебряная медаль досталась ещё одному россиянину Ивану Якимушкину, на финише он обошёл норвежца Симена Хегстада Крюгера.
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