Александр Большунов: с таким ветром эту тридцатку можно фактически считать за 50 км

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о сокращении дистанции в масс-старте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Немного расстроился, потому что хотел бежать 50 км даже в таких условиях. Когда побежали, погода успокоилась, был не такой сильный ветер и не так холодно. Но с таким ветром эту тридцатку можно фактически считать, как 50 км, так как здесь высота и сложные условия. Результат неплохой», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов завоевал золото олимпийского масс-старта на 28,4 км. Александр вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках. Серебряная медаль досталась ещё одному россиянину Ивану Якимушкину, на финише он обошёл норвежца Симена Хегстада Крюгера.