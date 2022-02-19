Александр Большунов опубликовал пост после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в своём «инстаграме» после победного для него завершения Олимпиады в Пекине. Сегодня, 19 февраля, Большунов выиграл золото в масс-старте свободным стилем.
«Спасибо, Пекин», — написал Большунов.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.
На пост Александра отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Да! Комментатор Всея Руси доволен!»
Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В активе Александра три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также россиянин стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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