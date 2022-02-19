Крюгер: не думаю, что ковид ослабил меня. Просто два парня были сегодня сильнее меня

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал завоевание бронзы в 30-километровом масс-старте коньком на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, серебро завоевал его соотечественник Иван Якимушкин.
«Для меня быть здесь — это уже победа после того, как я заразился коронавирусом и провёл в изоляции 10 дней. Я был в номере отеля, когда первые соревнования проходили в Китае. Тогда не думал, что вообще смогу выступить здесь. Потом появился шанс провести последнюю гонку. Иметь возможность привезти домой олимпийскую медаль — это для меня огромная победа и потрясающие чувства.
Горжусь тем, что мне сегодня удалось сделать. Я прошёл путь от мысли, что Олимпиада для меня закончилась, до возможности извлечь максимум из этой гонки. Не думаю, что болезнь меня ослабила. Я был в хорошей форме. Просто были два парня, которые сегодня оказались сильнее меня. Но я очень рад, что смог завоевать бронзовую медаль», — сказал Крюгер после гонки.
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- 19 февраля 2022
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