Клебо похвалил Крюгера, занявшего 3-е место в масс-старте свободным стилем

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил выступление соотечественника Симена Хегстада Крюгера в 30-километровом масс-старте свободным стилем.

«То, что сделал Крюгер, — это по-настоящему впечатляет. Мы все знаем, на что он способен на высокогорье. В таких условия он показывает себя очень-очень хорошо. Впечатляющая гонка в его исполнении. Это то, что он заслужил. Думаю, для него сегодняшняя бронза равносильна золоту», — сказал Клебо после гонки.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.