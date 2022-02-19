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Клебо похвалил Крюгера, занявшего 3-е место в масс-старте свободным стилем

Клебо похвалил Крюгера, занявшего 3-е место в масс-старте свободным стилем
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил выступление соотечественника Симена Хегстада Крюгера в 30-километровом масс-старте свободным стилем.

«То, что сделал Крюгер, — это по-настоящему впечатляет. Мы все знаем, на что он способен на высокогорье. В таких условия он показывает себя очень-очень хорошо. Впечатляющая гонка в его исполнении. Это то, что он заслужил. Думаю, для него сегодняшняя бронза равносильна золоту», — сказал Клебо после гонки.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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