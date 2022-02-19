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Тренер Большунова Бородавко: Саша — король лыж. Россия — величайшая лыжная держава!

Тренер Большунова Бородавко: Саша — король лыж. Россия — величайшая лыжная держава!
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов — король лыж. День начинался не очень хорошо. Был шквалистый ветер, который вообще поставил под сомнение проведение гонки. Норвежцы попросили сократить дистанцию.

Приятно, что исход гонки для нас не зависел от дистанции. Великолепное выступление. Александр получил звание короля лыж на Олимпиаде. Это вдвойне ценно! Взял очередную высоту. В стране появился ещё один король. Это уже третий. Мы подтвердили свой класс! Мы величайшая лыжная держава!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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