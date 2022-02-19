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Тарасова: у сборной России шесть золотых медалей, три из которых у Большунова — обалдеть

Тарасова: у сборной России шесть золотых медалей, три из которых у Большунова — обалдеть
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«На каком мы сейчас месте? На восьмом? У сборной России шесть золотых медалей, три из которых у Большунова — обалдеть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Медальный зачёт возглавляет Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых медалей). Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-9-6).

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