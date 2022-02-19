Роднина одобрила выбор Большунова на роль знаменосца сборной России на закрытии Олимпиады

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина одобрила выбор российского лыжника Александра Большунова на роль знаменосца сборной России на закрытии Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Тут и думать ничего не надо: Александр Большунов — достойный кандидат на роль знаменосца сборной России. Дело совсем не в медалях, решение всё равно принимает команда. Если так сказали, могу только порадоваться за Александра», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, на текущей Олимпиаде Александр Большунов стал трёхкратным чемпионом Игр.

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