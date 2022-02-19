Роднина одобрила выбор Большунова на роль знаменосца сборной России на закрытии Олимпиады
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина одобрила выбор российского лыжника Александра Большунова на роль знаменосца сборной России на закрытии Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Тут и думать ничего не надо: Александр Большунов — достойный кандидат на роль знаменосца сборной России. Дело совсем не в медалях, решение всё равно принимает команда. Если так сказали, могу только порадоваться за Александра», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, на текущей Олимпиаде Александр Большунов стал трёхкратным чемпионом Игр.
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