Тренер Большунова: очень горжусь, что Саша будет знаменосцем на закрытии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Пекине.

«Я горжусь, что Саша будет знаменосцем на закрытии. Это был самый тяжёлый год в его карьере. Такое количество эмоций не все за всю жизнь переживают. Восхищаюсь его силой воли, желанием достичь максимума», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.



Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.