Губерниев: выбор Большунова знаменосцем справедлив. Он — лицо российского зимнего спорта

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выборе Александра Большунова в качестве знаменосца сборной России на закрытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

«Совершенно справедливо! Саша — огромный молодец. Он лицо российского зимнего спорта. Совершенно феноменальный человек и лыжник! Так и должно быть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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