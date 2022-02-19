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Британский лыжник Масгрэйв: сократить дистанцию до 30 км — это нелепое решение

Британский лыжник Масгрэйв: сократить дистанцию до 30 км — это нелепое решение
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв рассказал об условиях соревнований в Пекине.

«Во время гонки согреваешься, так что -17 градусов — это не так уж плохо. Ты так активно работаешь, что становится просто сохранять тепло. С другой стороны, довольно холодно, когда стоишь в микст-зоне и общаешься с медиа после гонки.

Сократить дистанцию до 30 км — это нелепое решение. Если температура в принципе подходит для проведения гонки, то я не вижу причин, почему полтора часа на тридцатке лучше двух часов на полтиннике. Температура-то та же, ветер тот же. Я считаю, что они приняли абсолютно нелепое решение.

Я вообще не понимаю, чем они руководствовались, когда принимали решение о сокращении дистанции. Честно говоря, не знаю, о чём они там думали. По-моему, это странно», — сказал Масгрэйв после гонки.

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