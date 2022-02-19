Большунов: в Корее взять золото не получилось. Зато на этих Играх была большая мотивация

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сравнил своё выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) с выступлением на Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).
Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали взял в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
На ОИ-2018 Большунов завоевал бронзу в личном спринте и три серебра – в эстафете, командном спринте и марафоне.
«По сравнению с Пхёнчханом-2018 изменилось то, что здесь три золотые медали, а в Корее их не было. В Корее были предпосылки завоевать как минимум одну золотую медаль, но было мало опыта, и не получилось. Наверное, было правильно, что там я не смог завоевать, потому что у меня была большая мотивация на этих Играх минимум две золотые медали завоевать, а получилось три. Я очень горд этим результатом, потому что это невероятно», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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