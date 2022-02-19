Холунд объяснил, почему перед финишем махал трибунам и пропустил соперников

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд рассказал, почему перед финишем махал трибунам и пропустил соперников.

«Это была чистая вежливость, благодарность трибунам. Очевидно, что это моя последняя Олимпиада. Немного грустно, что провожу заключительные Олимпийские игры и что они завершаются таким результатом. Но я сделал всё, что мог. Пожалуй, я ещё выступлю в следующем сезоне. Но это моя последняя Олимпиада», — цитирует Холунда Nettavisen.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.



Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.