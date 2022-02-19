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Холунд объяснил, почему перед финишем махал трибунам и пропустил соперников

Холунд объяснил, почему перед финишем махал трибунам и пропустил соперников
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд рассказал, почему перед финишем махал трибунам и пропустил соперников.

«Это была чистая вежливость, благодарность трибунам. Очевидно, что это моя последняя Олимпиада. Немного грустно, что провожу заключительные Олимпийские игры и что они завершаются таким результатом. Но я сделал всё, что мог. Пожалуй, я ещё выступлю в следующем сезоне. Но это моя последняя Олимпиада», — цитирует Холунда Nettavisen.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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