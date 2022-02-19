Елена Вяльбе зажигательно станцевала с талисманом Олимпиады-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер команды Елена Вяльбе станцевала с талисманом Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) – пандой Бин Дунь Дунем в честь победы подопечного Александра Большунова в усечённом марафоне свободным стилем на 30 км. Серебро данной гонки досталось ещё одному россиянину — Ивану Якимушкину.
«Настроение!» — подписала видео Вяльбе.
Публикация доступна в «инстаграме» Елены Вяльбе.
Российские лыжники на данный момент завоевали на Играх-2022 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. На счету норвежских лыжников 7 наград: 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые. Тройку призёров замыкает команда Финляндии, в её активе 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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