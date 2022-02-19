Камила Валиева набрала в «Инстаграме» 1 млн подписчиков. До ОИ-2022 их было 200 тыс.

Чемпионка Европы, российская фигуристка Камила Валиева достигла 1 миллиона подписчиков в «Инстаграме».

Число подписчиков в официальном аккаунте фигуристки увеличилось более чем в 4,5 раза с начала зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За день до старта крупнейших зимних соревнований, 4 февраля, на страницу Валиевой было подписано 208 тыс. человек, сейчас это число перешло за 1 млн.

Отметим, что у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на страницу в «Инстаграме» на момент написания новости подписано 587 тыс. человек, на серебряного призёра Игр Александру Трусову — 703 тыс.

Также Камила Валиева стала самой обсуждаемой спортсменкой на Олимпийских играх в Пекине.

На текущей Олимпиаде Валиева завоевала золото в составе сборной России в командном первенстве. В соревнованиях фигуристок-одиночниц Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной программе 15-летняя спортсменка дважды упала, а также ошиблась при исполнении некоторых элементов. Таким образом, она упустила шанс завоевать вторую медаль Игр в Пекине.

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