Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
Комментарии

Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За день до конца Игр-2022 в активе норвежской команды 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте идёт Германия (10-7-5), на третьем — США (8-9-6). На Олимпиаде осталось разыграть 7 комплектов медалей, но обойти Норвегию в медальном зачёте уже никто не сможет.

Сборная России поднялась на восьмое место. Это произошло после успешного выступления российских лыжников в масс-старте. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро. В активе сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Елена Вяльбе — о масс-старте: господи, я сейчас такая счастливая! Клебо пускай не бегает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022