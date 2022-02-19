Петухов объяснил, что помогло Большунову победить в масс-старте на 30 км на Олимпиаде

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов рассказал, что помогло лидеру сборной России Александру Большунову победить в масс-старте на 30 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Невероятная и динамичная гонка. Саша Большунов и Иван Якимушкин находятся в отличном состоянии — на 50 км результат был бы таким же. Артём Мальцев — тоже молодец, он хорошо провёл гонку, но немного не хватило.

После 20 километров пелотон разорвался, оставалось примерно восемь человек. Начал переживать, что норвежцы могут разбавить подиум. Но за километр до финиша понимал, что две медали у наших спортсменов точно будут. Оставалось гадать — какие именно.

Когда Саша предпринял рывок на финише, стало понятно, что он находится в очень хорошем физическом состоянии на этих Олимпийских играх. Погодные условия — ожесточённый ветер и очень холодная температура — помогают нашим спортсменам. В таких сложных условиях российские спортсмены проще адаптируются. Мы как настоящие сильные люди можем показать наивысший результат именно в тяжёлых условиях. Так получилось, что погода сегодня помогла», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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