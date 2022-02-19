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Бобслеистки Сергеева и Беломестных — 13-е после третьей попытки на Олимпиаде в Пекине

Бобслеистки Сергеева и Беломестных — 13-е после третьей попытки на Олимпиаде в Пекине
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На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла третья попытка в женских соревнованиях по бобслею в двойках. Лидерство сохранили немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Лучшие из россиянок, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, занимают 13-е место.

Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины. После третьей попытки
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 3.02,75.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,78.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,17...
13. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +3,53...
18. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +3,85.

Финальная попытка начнётся в 16:30 мск.

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Олимпиада 2022. Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
19 февраля 2022, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Германия
3:02.75
2
Германия
+0.78
3
США
+1.17
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