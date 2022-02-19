Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Норвежец Крюгер: Большунов — лучший лыжник Олимпиады. То, что он сделал, впечатляет

Норвежец Крюгер: Большунов — лучший лыжник Олимпиады. То, что он сделал, впечатляет
Большунов и Крюгер
Комментарии

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о россиянине Александре Большунове. Сегодня, 19 февраля, Большунов выиграл золото Олимпиады в Пекине в масс-старте, Крюгер завоевал бронзу.

«Большунов очень силён, он великолепно провёл Олимпийские игры. С Александром тяжело сражаться, и сегодня он был сильнее меня. Это лучший лыжник Олимпийских игр, очень сильный спортсмен. То, что он сделал, впечатляет. Так что мы должны работать ещё усерднее, чтобы побеждать его в будущем», — сказал Крюгер после гонки.

Серебряным призёром масс-старта стал ещё один представитель России Иван Якимушкин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Елена Вяльбе — о масс-старте: господи, я сейчас такая счастливая! Клебо пускай не бегает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022