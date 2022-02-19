Норвежец Крюгер: Большунов — лучший лыжник Олимпиады. То, что он сделал, впечатляет
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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о россиянине Александре Большунове. Сегодня, 19 февраля, Большунов выиграл золото Олимпиады в Пекине в масс-старте, Крюгер завоевал бронзу.
«Большунов очень силён, он великолепно провёл Олимпийские игры. С Александром тяжело сражаться, и сегодня он был сильнее меня. Это лучший лыжник Олимпийских игр, очень сильный спортсмен. То, что он сделал, впечатляет. Так что мы должны работать ещё усерднее, чтобы побеждать его в будущем», — сказал Крюгер после гонки.
Серебряным призёром масс-старта стал ещё один представитель России Иван Якимушкин.
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