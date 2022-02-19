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Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022

Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022
Морозов и Тарасова
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.

Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (239,88). Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российскую пару на десятые доли балла.

Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми (220,50).

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия).
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).
4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия).

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
19 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Китай
239.88
2
Россия
239.25
3
Россия
237.71
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