Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.
Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (239,88). Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российскую пару на десятые доли балла.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми (220,50).
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия).
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).
4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия).
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