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Немецкие бобслеистки Нольте и Леви выиграли золото Олимпиады, Сергеева и Беломестных — 9-е

Немецкие бобслеистки Нольте и Леви выиграли золото Олимпиады, Сергеева и Беломестных — 9-е
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Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золото в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшие из россиянок, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, заняли девятое место.

Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4.03,96.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,77.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,52...
9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +4,15...
19. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +5,13.

Олимпиада в Пекине завершится завтра, 20 февраля.

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