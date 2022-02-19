Жулин: для меня китайцы первые. Какой бы я не был патриот, но я же не сволочь

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



«Очень обидно, что Тарасова и Морозов не дотянули. Мишина и Галлямов явно подустали после командника, видно, что не хватало сил. Тарасова и Морозов выдали прокат своей жизни, потрясающие элементы, выбросы, подкрутки.



Но для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь. Они понимают, что катают, а нашим этого чуть не хватает. Не хватает осознанности. Китайцы заслужили, они молодцы», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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