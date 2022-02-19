Пары Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов завоевали вторые олимпийские медали

Российские спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевали вторые олимпийские медали в карьере.
Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в команде на Играх-2022 в Пекине, а также завоевали бронзовые медали в личном турнире. Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами командного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и завоевали личные медали той же пробы через четыре года в Пекине.
Напомним, в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине победу одержала китайская пара Вэньцзин Суй/Хань Цун. Тарасова и Морозов, уступив 0,63 балла, стали вторыми. Мишина и Галлямов – третьими. Ещё один российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершил олимпийский турнир на четвёртой позиции.
- 19 февраля 2022
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