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Гербольдт: китайцы достойны золота. У Тарасовой и Морозова лучший прокат за несколько лет

Гербольдт: китайцы достойны золота. У Тарасовой и Морозова лучший прокат за несколько лет
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.

«Китайцы были достойны. Победа этой пары была ожидаема. У Тарасовой и Морозова был лучший прокат за последние несколько лет. Их олимпийский опыт, опыт тренеров, которые вели ребят, помог выступить сегодня на таком уровне.

Мишина и Галямов уже второй сезон показывают свою надёжность и стабильность. Тем не менее они дебютанты на этих играх, и здорово, что ребята не дрогнули. Несмотря на то что откатали ещё две программы в командном турнире, у них хватило и сил на личный прокат — это здорово», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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