Роднина призналась, что осталась под впечатлением от китайцев, победивших на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о результатах соревнования спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (Китай). Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Я совершенно под впечатлением от китайцев. Что бы мы ни говорили, что нет одного элемента… Это как раз та ошибка, которая не испортила общее впечатление. Ну, просто гениально катаются. И выбросы хорошие, и поддержки. Самое главное, программа, где каждое движение в пользу.



Я привыкла, что парное катание всегда первым начинает и заканчивает Олимпиаду. Понятно, что в Китае всё было сделано под своих любимцев. Если говорить о фигурном катании, то у китайцев главной надеждой были пары. Зрелище пар очень удалось: хоть их меньше, тяжелее, не так много стран представлено», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.