Вэньцзин Суй и Хань Цун присоединились к обладателям Super Slam в фигурном катании

Китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун присоединилась к немногочисленным обладателям Super Slam в фигурном катании. Вместе с ними в этом рейтинге всего девять спортсменов. Причём именно китайцы стали первыми, кто вошёл в список великих целой спортивной парой.
Super Slam включает в себя победы в юниорском финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров, а также золотые медали чемпионатов Европы (или Четырёх континентов), мира, финала Гран-при и Олимпийских игр.
Из россиян в этом почётном списке одиночница Алина Загитова и выступавший в спортивных парах Максим Траньков, чьи юниорские победы добыты в паре с Марией Мухортовой, а взрослые – с Татьяной Волосожар.
Также среди великих корейская одиночница Ким Ю На, японец Юдзуру Ханю, канадские танцоры Тесса Вирту и Скотт Моир, украинская и немецкая фигуристка Алёна Савченко, выступавшая в парном катании с разными партнёрами.
- 19 февраля 2022
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