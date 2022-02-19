Вэньцзин Суй и Хань Цун присоединились к обладателям Super Slam в фигурном катании

Китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун присоединилась к немногочисленным обладателям Super Slam в фигурном катании. Вместе с ними в этом рейтинге всего девять спортсменов. Причём именно китайцы стали первыми, кто вошёл в список великих целой спортивной парой.

Super Slam включает в себя победы в юниорском финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров, а также золотые медали чемпионатов Европы (или Четырёх континентов), мира, финала Гран-при и Олимпийских игр.

Из россиян в этом почётном списке одиночница Алина Загитова и выступавший в спортивных парах Максим Траньков, чьи юниорские победы добыты в паре с Марией Мухортовой, а взрослые – с Татьяной Волосожар.

Также среди великих корейская одиночница Ким Ю На, японец Юдзуру Ханю, канадские танцоры Тесса Вирту и Скотт Моир, украинская и немецкая фигуристка Алёна Савченко, выступавшая в парном катании с разными партнёрами.